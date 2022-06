Conversion d'une piscine en studio de décoration à Southampton

Chez homify, il n'y a rien que nous aimons plus que l'observation de constructions précédemment inutilisées et abandonnées dans lesquels on injecte une nouvelle vie en reproposant un but à ces espaces. Faisant partie de ce type de bâtiments, cette piscine décrépie de Southampton, a été intelligemment converti en une agence de design domestique par les propriétaires. En la voyant inusitée comme bassin de baignade, les professionnels de Walk Interior Design ont immédiatement vu le potentiel dans l'espace inutilisé et ont investis leur talent et leur créativité pour transformer un édifice humide et morne en un spacieux et moderne espace de travail parfait pour l'activité de décoration d'intérieur du couple.