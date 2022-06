12 astuces pour les petites maisons modernes

Les petites maisons représentent un défi au niveau de la décoration, des meubles, du rangement, des accessoires et des couleurs. Ce qui nécessite un peu de recherche et de créativité. Les nouvelles tendances offrent de nombreuses alternatives qui sont parfaites pour les petits espaces, donc avant l'achat de meubles, vous devez savoir lesquels sont appropriés. Chez homify nous voulions partager 12 conseils modernes pour décorer une pièce de quelques mètres carrés de manière simple et peu coûteuse.