13 portes coulissantes pour économiser de l'espace

Quand on doit fermer un espace et séparer deux pièces, ou diviser de manière élégante le jardin de la salle à manger, les portes coulissantes sont une solution flexible et pratique qui laisse différentes possibilités ouvertes. Il est possible de combiner des matériaux différents comme le bois et le métal ou utiliser beaucoup de types de verre disponible sur le marché: translucide, transparent, décoré, sablé, gravé, peint ou aussi imprimé.

Il est possible de choisir entre beaucoup de techniques qui, si vous les utilisez avec discrétion et bon goût, peuvent devenir particulièrement utiles pour réaliser des portes coulissantes personnalisées.

L'addition de cadres mais ils peuvent revenir particulièrement utile si on désire apporter de petites modifications et adapter la porte au style de votre maison.

Unissez-vous à nous dans ce voyage, pour découvrir 14 solutions intéressantes de portes coulissantes que quelques experts ont mis au point.