10 tables de Bar pour tous les Goûts!

Ces petites tables rondes au design très simple, moderne et élégant sauront très bien faire office de table de bar. Disposez-en une au coin d'un bureau dans une salle à manger ou encore dans une véranda, ou bien plusieurs si vous bénéficiez de plus d'espace, et vous verrez votre pièce transformée en un espace détente très convivial et relaxant. Côté couleurs, le noir, le rouge et le blanc s'installeront très bien dans un intérieur moderne. Dans une pièce aux murs clairs, choisissez le noir ou le rouge foncé. Dans une pièce aux murs foncés, optez pour le blanc de façon à bien mettre en valeur votre espace bar. Ces tables de bar sont très esthétiques, légères, et pourront être disposées à votre guise pour créer un espace agréable. Une table simple, polyvalente et très moderne !