Un appartement de 90 m2 à Paris magnifiquement rénové

Dans notre nouveau numéro d’homify 360 nous allons vous présenter aujourd’hui la rénovation complète d'un appartement parisien de 90 m² qui a été fait en respectant l'ensemble des éléments architecturaux anciens. La séparation des espaces se fait par des portes coulissantes en bois ou en verre pour la cuisine, assurant la fluidité des mouvements dans le lieu et la sensation d'espaces plus grands. La cuisine traversée par une circulation centrale se ferme comme une boîte pour disparaître de la vue du salon et laisser place à des une surface en verre illuminée de toutes les couleurs.

Nous vous invitons à visiter cet appartement parisien de 90 m2 magnifiquement rénové par nos experts.