Transat bébé : Comment rendre design le mobilier de votre enfant?

Direction l'Oise avec ce coussin chaton trop mignon qui fera le bonheur des plus petits ! Disposé dans le transat de votre bébé ou dans sa chambre, ce charmant coussin se distingue par sa taille mini et son design charmant. Issu des créations de Mademoiselle Crystal, une boutique qui offre une belle sélection de meubles, d'objets de déco et d'accessoires de mode. Comme le montre ce petit coussin, cette boutique s'illustre comme étant un métissage tendance et décalé. Et offre un petit aperçu des créations originales et féeriques de cette boutique. Un must pour la chambre de votre enfant !