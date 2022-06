Des idées originales pour votre sapin de Noël, qu'il soit vrai… ou faux !

Et voici un sapin est beaucoup plus décoré. Il est recouvert de boules, de rubans et de lumière… mais aussi de fausse neige. Il donne ainsi immédiatement à la pièce une ambiance de fête de fin d'année qui est encore complétée par les deux étoiles lumineuses accrochées au mur. Si vous aussi vous avez envie d'une ambiance cosy et d'une déco à l'esprit de Noël vraiment marquée, utilisez tous les accessoires possibles que vous aimez : boules, guirlandes, lumières, tissus et… éventuellement fausse neige.