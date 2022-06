La fabuleuse réhabilitation d'un appartement à la Croix-Rousse

Ici, on voit bien que les équipements modernes offrent tout ce dont on a besoin dans une cuisine moderne et fonctionnelle. Le four, le grand lavabo, les plaques et la hotte sont tous neufs et de qualité. Leur look design s'allie par ailleurs parfaitement aux meubles blancs et sans poignées qui offrent de multiples rangements. Une cuisine moderne et contemporaine qui promet d'être pratique et de bien résister au temps.