L'incroyable rénovation d'un appartement haussmannien à côté du parc des buttes Chaumont

On voit bien ici que le volume initial de la cuisine est resté le même. Cependant, la pièce est totalement métamorphosée. En lieu et place d'une cuisine banale et démodée, on trouve ici une cuisine design et pleine de relief. Que ce soit le plafond noir, le mur peint en jaune vif, l'utilisation d'un revêtement de sol ou encore d'une crédence à motifs, tout contribue à faire de cette petite cuisine une pièce originale et moderne. Les équipements et les meubles aux lignes épurés viennent parfaitement compléter cette décoration singulière et promettent une cuisine fonctionnelle.