Transportable et Écologique, la Maison à partir de 25 000€ !!

La propriété que nous vous présentons aujourd'hui est une maison transportable qui peut être montée en un jour. Son prix peut varier entre 22 000 et 42 800 €. La ÁPH80 peut-elle devenir la maison du futur? ABATON Arquitectura a développé un prototype de maison transportable et économique ayant le pouvoir de mettre fin à notre mode de vie sédentaire. C'est un projet révolutionnaire, une idée novatrice que nous souhaitons vous présenter dans ce livre d'idées.

Ayant remporté deux prix A + Architizier 2014 dans les catégories Architecture+Living et Single Smaill Family House XS, cette maison de forme archétypale et construction solide nous émerveille. Ce type de maison nous invite à repenser nos habitudes et modes de vie. Le but de ce type de construction est simplement de combler les attentes de chacun face à la recherche d'une vie plus simple en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, nous vous présentons le modèle ÁPH80 qui est le plus grand et le plus équipé de la série qui comporte 5 modèles de formes et de tailles différentes s'adaptant à différentes situations, besoins et budgets.