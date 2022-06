A la recherche de la parfaite garçonnière !

Secrète et chargée de testostérone, l'image qui vient d'abord à l'esprit lorsque l'on pense à une salle d'exercice est typiquement masculine. Pour les férus de sport, posséder sa propre salle de gym est une option souvent peu envisageable mais qui peut s'avèrer moins coûteuse que vous ne le pensez. Dans un mélange de références new yorkaises et parisiennes, cette salle au style industriel chic est dédiée à la boxe thaïlandaise et à la convivialité entre amis. Confortables et intimistes, les vestiaires mis en place s'avèrent très propices à la concentration et à la pratique de sports de combat. Différente de celle des salles de sport traditionnelles, La belle équipe de Spray architecture a su instiller une ambiance unique et chaleureuse.