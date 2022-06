Toboggans intérieurs : aire de jeux pour les enfants!

Loin est le temps des tanières de notre enfance fabriquées à partir de draps et des coussins, place aujourd'hui à des chambres d'enfant proposant de véritables aires de jeux intérieure ! Cette pièce fantastique meublée avec du mobilier proposé par l'entreprise Snoeck & co intègre une aire de jeux, un toboggan, et un lit! Ce terrain de jeux encouragera la créativité et la curiosité de votre enfant, et sera certainement le lieu de prédilection lors des fêtes et soirées pyjama.