Transformation complète d'un appartement à Courbevoie

Et voici le résultat obtenu ! La transformation est radicale. Une étagère sur mesure, qui prend toute la largeur du mur, a ainsi été réalisée. Elle permet d'accueillir les nombreux livres et objets de la pièce, ainsi que le meuble télé. Les cases déstructurées, de tailles et de formes différentes, permettent quant à elle de casser l'aspect trop imposant que pourrait avoir ce grand meuble. La pièce est ainsi visuellement allégée et elle paraît même plus lumineuse, sans que les habitants aient eu besoin de renoncer à leurs livres et objets préférés.