Tout sur les murs en béton ciré

Le béton a longtemps eu une connotation négative en architecture. Il représentait les constructions massives et peu délicates de l’après-guerre. Puis, le matériau a été réinvesti pour son aspect brut qui correspondait aux attentes des propriétaires de loft. De nos jours on le trouve de plus en plus, partout. Dans l'article d'aujourd'hui nous allons nous focaliser sur les murs en béton ciré, mais il est évident que le béton ne se limite pas à ce seul usage!

Alors allons-y?