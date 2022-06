8 manières d'optimiser vos petits espaces

Vivre dans un appartement signifie souvent avoir affaire avec des espaces limités et des options tout aussi limitées… Cependant mettez vos idées reçues de côté et rendezvous compte qu'il y a de nombreuses solutions pour rendre votre habitation fonctionnelle, pratique et vivable. Cette maison est un exemple frappant ! En effet une cloison préfabriquée a été ajouté pour séparer les espaces au sein de la même chambre. Ceci a permis de créer des espaces de stockage et de rangement très utiles. Les cloisons ont cependant favorisé un espace étrange sous la fenêtre, espace qui a été mis a profit pour organiser un petit coin salon avec deux poufs qui sont ainsi encastrés sous cette