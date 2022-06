Comment Aménager son Premier Appartement?

Il est très probable que votre premier appartement continuer d’évoluer durant la première année : un nouveau fauteuil par-ci, un nouveau tapis par-là… Au moment de choisir votre mobilier et votre décoration, conservez ceci à l’esprit et optez pour un code couleur qui s’adaptera facilement à ces changements. Si l’appartement est petit, on privilégiera des murs blancs pour conserver la lumière et donner une sensation d’espace. En misant sur du mobilier blanc et du bois, on se trompe rarement et vous pourrez laisser votre fantaisie s’exprimer avec un choix de coussins colorés, d’affiches décoratives ou d’assiettes colorées !