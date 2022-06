Rénovation pas cher d'un appartement à Biarritz

Ah! Ici ce salon est devenu tout autre chose! Il garde encore plus ou moins son ancienne configuration, mais avec bien plus d'énergie, l'atmosphère est en presque électrisée. Notez bien le rappel du jaune dans tout la pièce. Partout on trouve de petite touches de cette couleur, donnant à l'ensemble une harmonie générale. Il faut cependant aussi ajouter qu'une pièce repeinte tout en jaune pourrai donner un peu mal à la tête, d'où l'usage d'un ton taupe très léger sur les murs du salon.