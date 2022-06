Défi: deux enfants pour une seule chambre

Un classique des chambres d’enfants partagées est l’option des lits jumeaux séparés l’un de l’autre par une table de chevet. Ici, la table de chevet a été remplacée par quelque chose de certainement moins pratique, mais assurément plus ludique : un berceau rempli de peluches, les meilleurs compagnons des enfants en bas âge.

La pièce se caractérise par ses hauts plafonds qui donnent une sensation d’espace, ainsi que par sa grande luminosité apportée par la large porte-fenêtre. Les huisseries sont peintes dans un vert à la fois doux et lumineux qui contraste sobrement avec le blanc des murs et des lits. La décoration d’ensemble est simple et ludique, à l’image des panneaux de signalisation suspendus au-dessus des couchages. Quant au sol en parquet, il assure l’hygiène nécessaire pour que la chambre soit aussi un espace de jeu.

Si l'espace le permet, vous pouvez opter pour cette option des lits séparés. On choisira alors des lits et linges de lit identiques de façon à unifier l’espace et éviter les chamailleries entre les enfants (qui a la plus jolie couette ?), et on apportera des touches de décoration sobres et apaisantes qui plaisent aux deux.