Biovilla, la révolution contemporaine !

Le concept novateur et bien pensé d'habitations en bois Biovilla est née de la réunion des talents et savoir-faire de passionnés Allemands et Français.

Entièrement bâtie en bois selon un système constructif utilisant des panneaux massifs contrecollés et générant sa propre énergie sans produire auncuns déchets, Biovilla a une empreinte écologique positive.

Maitres charpentiers depuis des générations, les experts de Héliobois-Bueker originaires du Bad-Wurtemberg, sont à l'écoute des éléments naturels et alliés aux architectes expérimentés de l'agence dirigée par Guy Schneider, ils ont pu aboutir à un projet unique et révolutionnaire naturellement sain.

La géobiologie consiste en la recherche, l’étude et la maîtrise des phénomènes vibratoires physiques et subtils influençant la santé des êtres vivants, hommes, animaux et plantes. En intègrant également l’étude de la géobiologie du lieu ainsi que celle des champs électromagnétiques induits lors de l'implantation d'une Biovilla, nos experts assurent la symbiose totale entre la construction et son environnement.

Ce chef d'oeuvre adaptable aux contextes biologiques et climatiques de la région, en route pour la visite de ce projet incroyable.