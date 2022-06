50 Shades of Grey s'invite dans nos intérieurs

Le phénomène mondial 50 Shades of Grey a fait son apparition en salles le 11 février et nous ne pouvions pas ne pas citer l'un des films les plus attendus de ce début d'année. Le titre anglais traduit en français par « 50 nuances de Grey » possède une connotation double, « grey » signifiant « gris » et « shade » «ombre», l'on comprend aisément que ce roman adapté au grand écran possède un côté sombre. En effet, le désir des téléspectateurs de découvrir l'adaptation cinématographique de la trilogie de romans est dû à l'histoire contée au travers d'un mélange raffiné de méchanceté, d'érotisme, d'amour et de fantasmes. Pour celles et ceux qui ont craqué pour le regard gris de Christian gris, pour ses vêtements et accessoires de cette couleur, nous vous proposons une sélection de produits dans cette nuance !

Le gris est une couleur en vogue en matière de décoration intérieure. Considéré auparavant comme une couleur sombre et fade, le gris métallique fait son grand retour dans les intérieurs de style industriel notamment. Cette couleur mélange de noir et blanc est synonyme d'élégance et sophistication.