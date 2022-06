7 étapes pour réinventer la salle de bain

En changeant les miroirs, l'espace de votre salle de bain sera vraiment transformé. Plus de profondeur, de relief… Les miroirs apporteront un incontestable dynamisme dans tous vos espaces et plus particulièrement dans votre salle de bain. Amusez vous avec les tailles et les formes de vos miroirs pour un effet original et personnalisé. Vous pouvez également utiliser des morceaux de miroirs pour effectuer un motif, le DIY n'a jamais autant eu le vent en poupe.