Construction du plus grand aéroport du monde à Pékin par Zaha Hadid Architects

Laissez-nous vous présenter en exclusivité les premières images du projet, qui à l'avenir sera le plus grand aéroport du monde! En effet le terminal international de passagers de Daxing, à Beijing (Pékin) sera capable d'accueillir et de gérer dès le début de sa mise en service 45 millions de passagers, et après une courte période de rodage, ce nombre augmentera jusqu'à 100 millions de passagers par an!

Compte tenu de la croissance constante de la population en Chine, ainsi que de la tendance croissante de la classe moyenne chinoise de voyageurs, il n'est pas surprenant que l'aéroport déjà existant dans la capitale de la Chine ne puisse pas suivre le rythme du traitement des passagers et leur quantité. Pour cette raison, la décision a été prise de construire une nouvelle installation, qui une fois les travaux de l'aérogare internationale achevés, sera plus grande que toute la surface l'aéroport d'Heathrow à Londres!

Le concours international pour la conception de ce bâtiment public historique a été remporté les architectes de Zaha Hadid Architects, présidé par Zaha Hadid elle-même. L'architecte irako-britannique, figure du mouvement déconstructiviste, est l'une des femmes les plus célèbres dans le monde de l'architecture contemporaine. Ses projets suscitent toujours l'admiration dans l'industrie à l'échelle mondiale. Ses créations sont très distinctives et caractéristiques, certains éléments peuvent être reconnus, qui sont des marques de fabrique comme les formes ondulées, les cornes légèrement incurvées, pénétrant dans les couches et les formes qui se chevauchent.

En route pour la visite en avant-première de projet pharaonique débouchant sur la plus gigantesque aérogare de la planète!