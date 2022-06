7 idées pour créer un espace de loisirs pour les adolescents

Les jeunes sont en période de transition, ce ne sont pas des enfants, mais ils sont aussi loin d'être des adultes. Cependant, ils commencent à jouer de plus en plus un rôle plus actif dans la société.

Il est important de leur offrir des opportunités pour socialiser et d'inviter des amis ou des cousins à la maison. Créez une zone avec un ordinateur afin qu'ils puissent rester en ligne sur les réseaux sociaux et communiquer avec leurs proches. Mais attention, il faut savoir garder le juste équilibre et consacrer certains moments à ses parents, ses frères et sœurs, oncles, et grands-parents…