12 façades avec garage pour votre plaisir et votre inspiration

Cette entrée est composée d'une zone pour le garage et d'une entrée piétonne. La couleur blanche de la façade rend ce garage particulièrement lumineux et accueillant. Le bâtiment est moderne et doté de portes coulissantes. L'espace défini peut accueillir deux voitures. Ici encore, le deuxième étage de la maison sert de toit au garage. Les arbres fin à l'entrée comme au fond du garage en font un lieu particulièrement vivant et agréable.