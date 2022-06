Fêter la Saint Valentin avec charme et fantaisie

Jeune marque française, Omy Design & Play imagine et conçoit des produits joyeux, graphiques et intelligents pour que la décoration devienne un jeu et vous place au coeur de la création avec des coloriages géants, des sets de table à colorier, à customiser et toutes sortes de posters.

Les couleurs vives, le dessin et l’humour caractérisent l’essentiel de la collection et amènent de la gaieté et du second degré à votre histoire d'amour. Conscients de l’enjeu écologique, tous les produits sont conçus avec soin, dans un souci de qualité et de respect de l’environnement et sont principalement fabriqués en France.

Ces planches de gommettes magiques, sans colle, repositionnables à l’infini, s’utilisent sur toutes les surfaces lisses : les murs, les tables, les fenêtres, les cahiers… pour raviver votre part d'innocence et la partager avec votre moitié !