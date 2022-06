Avant/Après: un appartement qui retrouve vie de manière spectaculaire

Certaines choses sont construites d'une telle façon, que quand la mode et le temps passent, l’ensemble se détache immédiatement comme quelque chose de vieux et peu attrayant. Pourtant il est possible et pas très difficile, de remettre à jour ce type de construction et l'amener au siècle contemporain, sans prendre beaucoup de temps et d’effort.

Il y a quelques maisons qui réussissent à rester contemporaines dans presque n'importe quelle situation. Mais, juste parce qu'une maison peut rester contemporaine, ne signifie pas qu'elle reste éternelle. Chaque endroit a besoin d'un peu de nettoyage général et un peu de remise à neuf. L’appartement que nous vous montrons aujourd’hui, après avoir pris la poussière pendant quelques années, a retrouvé une vie spectaculaire grâce à nos experts.