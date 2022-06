Meubles aux courbes parfaites!

Place maintenant à cette réalisation mystérieuse des créatrices Ophélie Le Clech et Lana Ruellan. Réalisée dans le cadre d'un concours lancé par l'entreprise PTP Industry, les deux créatrices sont sorties lauréates grâce à Brindille , tel est le nom de cette création. Elles cassent ici les codes habituellement associés à la fonte en lui donnant un aspect léger et aérien tout en l'associant en opposition à un élément en bois monobloc. La fonte s'envole et donne à l'objet volupté et grâce. Ce banc réalisé en deux matières surprend donc le regard et devient un objet sculptural.