L'art d'organiser la chambre en 7 étapes

Plus que tout autre pièce de votre maison, la chambre se doit d'être un espace profondément cosy. Premier conseil donc, faites toujours votre lit et vous serez heureux d'y retourner. Ne fumez ou ne mangez pas dans votre lit si vous ne voulez pas passer la nuit à vous retourner sur des miettes. Et mettez un soin tout particulier pour l'éclairage, afin que vous puissiez profiter de différentes ambiances sans quitter votre chambre.