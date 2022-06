6 manières d'agencer votre jardin

Vous disposez d'un vis-à-vis pour le moins gênant. En effet pas possible de faire un pas sans apercevoir le crâne luisant de votre voisin en train de s'occuper de ses rosiers en caleçon. Afin de ne plus avoir à subir cette vue cauchemardesque, pourquoi ne pas faire pousser une haie végétale. Milles fois plus esthétique qu'une clôture qui vous donnera l'impression d'être en prison dans votre propre jardin, la haie végétale permet de préserver votre intimité et votre rétine !