Hamacs et balancelles : le nec plus ultra dans un jardin!

La balancelle est un classique du mobilier de jardin, très populaire dans les années 70, mais qui revient petit à petit à la mode ! Son design moderne et minimaliste fera des envieux auprès de vos voisins et invités ! Cette construction flexible est également polyvalente et offre la possibilité à ses utilisateurs de transformer la banquette en lit afin de profiter d'une petite sieste ! Pourquoi avons-nous choisi ce modèle ? Son toit amovible permet un rangement facile.