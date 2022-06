Comment récolter l'eau de pluie à la maison ?

L'eau est une denrée précieuse, un élément porteur de vie. Et même si à l'automne, on a du mal à concevoir la pluie comme une aubaine, celle-ci est indispensable à la vie de notre planète tout comme à la survie de notre espèce. Et lorsqu'on voit la quantité d'eau qui tombe sans être récupérée, on peut se demander pourquoi ne pas adopter une attitude durable et respectueuse de l'environnement en donnant à cet or liquide une deuxième vie.

Ce'est grâce à des gestes simples et grâce à une prise de conscience de notre environnement que l'on peut s'inscrire dans une démarche écologique tout en économisant sur ses factures. Petit tour d'horizon.