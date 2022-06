Un jeune couple rénove une vieille bicoque abandonnée

Un intérieur très cloisonné qui ne semble pas fonctionnel. Ainsi était la demeure avant que la rénovation ne commence, parce que l'un des objectifs a été d'agrandir l'espace et le faire plus diaphane en se débarrassant des cloisons. C'est pour cela que l'on a décidé d'éliminer le mur que nous voyons ici et de réunir ce petit salon avec la zone de salle à manger et à son tour avec l'espace destiné à la cuisine.

Avant de commencer les travaux, on a réalisé une inspection des matériaux et des objets qui pouvaient se maintenir : les radiateurs en fer que nous voyons ici disposés sur le sol ont été gardés pour être réhabilités et être récupérés pour la nouvelle maison.