Incroyablement Spacieuse et Lumineuse!

Comme nous l'avons mentionné, cette maison regorge de luminosité grâce à ses espaces ouverts et ses grandes baies vitrées qui donnent sur l'extérieur. Cet espace de vie séduira ceux qui aiment le soleil ! Très confortable, le salon est agencé sur un sol parqueté très simple et naturel qui accueille un canapé, deux fauteuils de cuir le long des baies, ainsi qu'une table basse fabriqué dans un bois plus foncé que celui du parquet. Un mélange des matériaux tout à fait réussi !

Cette grande pièce dispose d'un espace salle à manger avec une grande table, elle aussi en bois, disposée de façon perpendiculaire au canapé afin de créer une séparation entre les deux espaces. Entourée de chaises/tabourets modernes, elle procure un espace convivial parfait pour les repas en famille.

Côté couleur, le thème de la maison propose une ambiance provençale moderne avec différentes teintes de vert pour le canapé et les chaises, la couleur naturelle du bois pour le sol et les tables, ainsi que quelques touches plus foncées avec le fauteuil et le cadre des ouvertures. Le tout dans une pièce aux murs entièrement blancs qui procurent cette luminosité très appréciable ! De plus, le plafond de la pièce épouse la forme du toit, ce qui apporte de la hauteur et donne une impression de grandeur.

Petit détail intéressant : le grand meuble de rangement blanc décoré d'un motif végétal vous donnera peut-être des idées pour un intérieur blanc !