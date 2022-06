homify 360°: Une maison de paille au bout du monde

Nous avons ici affaire à une maison atypique dont l'architecture nous laisse penseur. En réalité, il est ici question de deux structures, l'une petite et l'autre bien plus imposante. Cette dernière en parfaite harmonie avec le cadre naturel dans lequel elle est installée, nous divulgue à la vue une architecture oscillant entre modernité et tradition. Ce projet fut confié à l'architecte Karine Montagnon spécialisée en développement durable qui nous propose un projet de maison écologique à très faible consommation d'énergie et dont l'esthétisme ne perturbe aucunement le paysage environnant.

Notons que cette construction fut entièrement réalisée en autoconstruction, les propriétaires ont utilisés des techniques naturelles et des matériaux écologiques. Chapeau bas !