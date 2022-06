homify 360°: Restauration d'une ferme en Allemagne

L'architecte Klaus Heidenreich, basé à Munich, a beaucoup d'expérience avec la réhabilitation de bâtiments historiques. Prêtons attention aujourd’hui à la restauration soignée d'une grande ferme historique en Allemagne. Au moment de l’achat, celle-ci se trouvait dans un état d’abandon : avec pratiquement aucune fondation, l’humidité remontait dans les murs et, en conséquence, une bonne partie de la maison s’en trouvait dégradée. Une restauration complète et urgente s’imposait. En plus des dommages apparents, d’autres problèmes sont vite apparus en raison du grand âge et de la fonction initiale du bâtiment : les ouvertures étaient étroites, la hauteur sous plafond basse… L’architecte avait ainsi la tâche délicate de redonner vie et grâce à cet ancien bâtiment plein de potentiel.