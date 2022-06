Voyager dans sa propre maison!

Lorsqu’on emménage et qu’on décide de se recréer un petit cocon, une question essentielle et pourtant pas si simple nous traverse l’esprit: Dans quel style vais-je décorer ma maison?

Si combiner deux styles peut paraître être la solution parfaite, elle peut s'avérer très onéreuse et n’est en tous les cas pas la plus facile. Nous avons décidé pour cette nouvelle édition de homify 360° de vous faire voyager dans une maison qui a parfaitement réussi le pari d’allier les contrastes les plus frappants à petit prix et avec goût.