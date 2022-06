Atout déco : Oreillers douillets et coussins moelleux.

Carré, rond, rectangulaire ou traversin, on y repose ses cervicales, on y sèche parfois nos larmes, on en fait des batailles et petit, on y dépose ses dents de lait en espérant que la petite souris ne nous oublie pas… Oui, vous l'avez compris, nous parlerons aujourd'hui de coussins.

Outre la fonction de confort qui leur est inhérente, ces petites formes de tissu rembourrées de ouate ou de lavande ou de tout autre matériau de fourrage, s'avère aussi être un réel objet de décoration. Permettant d’insuffler de l'énergie à une pièce, d'améliorer un sofa, d'habiller une chambre ou d'aménager un coin lounge, les oreillers et coussins sont les meilleurs amis de votre intérieur.

Vient ensuite le dilemme du choix de la matière et de la couleur, tous deux très importants ! Et là, c'est vrai la partie peut vite relever du casse tête chinois. C'est pourquoi nous nous proposons de vous servir de guide dans cette jungle de possibilités, aidés de nos créateurs français, pour que vous trouviez les oreillers qui sauront sublimer votre quotidien. En avant pour ce tour d'horizon doux et moelleux.