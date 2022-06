Trucs et astuces pour décorer un loft

Lorsque le loft ou l’atelier ne dispose que de très rares cloisons, ou si l’espace est si grand que vous souhaitez le cloisonner un peu, ou encore si l’espace est au contraire plus restreint et que vous devez l’optimiser, il va falloir organiser les volumes et définir des « zones ». Deux solutions : des cloisons pleines ou transparentes, fixes ou mobiles, d’une part, des répartitions d’espace astucieuses d’autre part, notamment par le jeu de couleurs et de matériaux. Cette dernière solution est éprouvée ici : afin de délimiter un espace bibliothèque sans toutefois le séparer pleinement, on a installé une estrade de bois et peint le mur. On obtient ainsi un décalage visuel et un changement d’atmosphère qui nous fait passer d’un espace, le séjour, à l’autre, la bibliothèque.