Solutions créatives pour vos murs

Lorsqu’on pense à changer la décoration de ses murs, le plus difficile, c’est de commencer : trop de couleurs, trop de styles, trop de choix, tout simplement ! C’est un problème commun et beaucoup hésitent à choisir des imprimés ou des décorations un peu excentriques, optant pour des options plus traditionnelles et grand public. Et si on arrêtait de se limiter et que l’on pensait à ce qui nous fait réellement envie, en termes de design ? N’ayez pas peur d’essayer quelque chose de nouveau ; pour vous guider dans votre choix, nous avons concocté un guide d’exemples de murs contemporains.