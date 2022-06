Offrez-vous de l’art !

Briggs et Cole se concentrent sur la qualité et la nouveauté. Ils utilisent une technique spéciale de collage permettant d’incruster des images dans du verre. Et le résultat est surprenant, comme on peut le voir avec cette table, bel exemple de meuble flirtant avec l’art moderne. Ce modèle est une combinaison des imprimés “Arabesque” et “Harlequin”, qui créent un effet de texture. Tous les designs signés Briggs and Cole sont uniques, de quoi être sûr de ne pas avoir la même chose que tout le monde.