Tendance Mosaïque : voyez la vie en pixels !

Vieille de plus de 6000 ans, l'art de la mosaïque est en Mésopotamie et n'a cessé de se développer et de se perfectionner au fil des civilisations. Ornant les temples et atrium de l'antiquité, les bassins servant au baptême des premiers chrétiens, jusqu'aux coupoles des plus beaux édifices nationaux, cette technique utilisant des fragments de pierres colorées et précieuses s'offre aujourd'hui une nouvelle jeunesse.

En effet, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec un petit point monochrome devenu omniprésent et irremplaçable, j'ai nommé : le pixel ! Servant à mesurer la définition d'une image numérique, le pixel constitue l'unité de base avec laquelle nous échangeons des images. On associe chaque pixel à une couleur décomposée en trois teintes primaires, en l’occurrence le rouge, le vert et le bleu. A la manière des peintres pointillistes tel Camille Pissarro ou Paul Signac, la figure picturale est obtenue par la répétition et l'association d’innombrables petits points colorés. Le résultat est saisissant et permet d'apprécier différents effets selon la distance de l'observateur.

N'ayant jamais semblé si actuelle, nous dédions cet article aux mosaïques toujours plus créatives et originales de nos experts mettant en scène cette pixellisation inhérente à notre époque.