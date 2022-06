Comment habiller ses murs avec goût ?

Réussissant le prouesse artistique de donner corps à l’invisible, les designers de chez VERO REATO nous livrent ici leur libre interprétation de l'image du miroir aux alouettes. Associant avec un talent certain la surface réfléchissante des miroirs circulaires de différents diamètres au matériau massif, la suspension murale crée une impression de profondeur purement artificielle.

Une image inédite et déformée surgit du mur et fascine par son étrangeté… Un reflet trompeur dans lequel on peut aisément se perdre!