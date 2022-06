Egayer son intérieur avec des rideaux chatoyants!

Aux fils du temps est un atelier artisanal de couture d’ameublement et de décors textiles. Née en 2009 du désir d'une couturière d'ameublement et abatjouriste, l'entreprise réalise des créations sur mesure de décors de fenêtres, du plus simple au plus élaboré. Variant entre couture à la main et couture à la machine dans les règles de l’art, les tentures confectionnées sont baignées d'un charme unique et traditionnel pour un rendu d'une qualité difficile à égaler. Ici ce rideau à oeillets de 2.80m de large est en taffetas rouge non doublé. Le choix de cette matière au tombé lourd et élégant dans cette couleur pourpre soutenue évoque la grandeur et le caractère divin des empires distinguant les membres illustres avec cette teinte. La référence aux rideaux de théâtre n'est pas anodine non plus. Malgré l'apparente lourdeur se dégageant du tissu, on voit que celui-ci laisse passer la lumière et tout en la masquant de l'extérieur, plongera la pièce dans une teinte rougeoyante plutôt reposante.