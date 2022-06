Place aux arts de la table à la française !!

Mr Clynk, c'est Jérôme Clynckemaillie, architecte d'intérieur de formation et ancien collaborateur d'Andrée Putman, l'architecte d'intérieur et designer française de renommée internationale.

Mrs Clynk, c'est Karine, elle, créatrice textile. Deux univers qui s'entendent à merveille pour donner le jour à une collection d'objets où se confrontent un savoir faire artisanal et des techniques issues de l'industrie. Sensibles aux matériaux simples, naturels, et intemporels, ils mêlent lignes épurées et poésie, ainsi naissent les produits Mr & Mrs Clynk. Ici la gamme présentée reprend des formes et des volumes classiques remis aux goûts du jour et modernisés. De forme étroite aux rebords, les tasses se font ensuite plus évasées, rappelant un bulbe ou une ampoule. Les motifs floraux réinterprétés dans un style naïf et moderne évoquent des tournesols et des pissenlits. Les teintes acidulées utilisées sont pleines de vie et illumineront votre tablée.