Bois: Le meilleur du design contemporain!

Cette réalisation originale en clin d'oeil à la liberté d’expression est à but non lucrative et signée Yvar Design. S'inscrivant dans un travail de mémoire par rapport aux tragédies ayant touché Charlie Hebdo, la création se compose de bois issu de différentes palettes récupérées

Découpée en forme pyramidale puis poncée et peinte en noir, la tête du crayon est réalisée à partir d'un dé de bois pour former cette pointe caractéristique. Afin d'apporter de l'âme et du relief, les quatre planches constituant le corps du crayon ont été sélectionnées pour leur patine et usure naturelle. Une ampoule LED disposée à l’intérieur du corps assure la fonction d'éclairage. Un fil en gaine tressée noir et surmonté d’une prise de chantier remplit le rôle de connexion à l'alimentation électrique à l’arrière.