Maison Rouge Gorge: une extension qui donne des ailes!

L’extension de la maison Rouge Gorge est comme suspendue sur le terrain tout en étant bien rattachée à la maison dans sa forme et ses matériaux. Cela donne une allure légère à une maison plutôt massive à ses débuts, et semble lui donner tout d’un coup des ailes. Toutes les fenêtres de la façade ont été agrandies par un effet d’optique, et cela juste en remplaçant trois fenêtres attenantes par une grande et une petite. Cela renforce l’harmonie entre l’extension et la maison. L’ouverture sur la terrasse est devenue une grande baie vitrée et l’espace autour de la piscine a retrouvé une jeunesse. Quel bonheur cela doit être d’admirer les montagnes alentours en sirotant son café le matin sur la terrasse ou en prenant un bain de soleil près de la piscine!

Voilà une belle extension réussie, qui augmente la surface de la maison, restructure l’espace de vie, et unifie les styles d’une construction moderne et d’une rénovation. L’extension ne donne pas seulement de l’espace en plus, comme sur cet autre projet, mais la maison en est presque suspendue entre ciel et terre. On se sent pousser des ailes!