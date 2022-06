Découvrez les merveilles du style rustique et moderne en 9 photos !

Le style rustique éveille la convivialité, la chaleur humaine et le rapport à la nature. Ce style indémodable convient aux amoureux des matières brutes comme le bois, la brique et le marbre. Il s'harmonise cependant aussi avec d'autres styles plus classiques et modernes. Ce dernier fait honneur à la modernité et aux matériaux prestigieux. Les équipements et meubles essentiels dans une pièce moderne sont souvent organisés au sein d'un espace fonctionnel et épuré.

Afin de démontrer que le style rustique et le style moderne forment un tout beau et cohérent, nous vous proposons 9 exemples de designs harmonieux. Prenez note de leur composition, leur décoration et leur touche d'originalité !