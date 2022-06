Le vaisselier : l'incontournable de la cuisine à la salle à manger!

Nous avons ici un vaisselier très sobre avec un bois massif foncé du plus bel effet. Très élégant, il comporte différents espaces de rangement : les portes inférieures sont fermées et trois tiroirs ont été insérés entre elles. Pour la partie supérieure, nous avons deux portes transparentes et un espace de rangement ouvert entre les deux. Cette configuration rend ce vaisselier très polyvalent : parfait pour vos archives dans la partie inférieure et pour exposer la vaisselle derrière les deux portes transparentes. Là aussi, on pourra ajouter des accessoires de décoration sur la surface du meuble. Le design simple et sobre de ce vaisselier vous laissera le placer soit dans une cuisine spacieuse ou une salle à manger lumineuse.