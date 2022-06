Un appartement de 110m2 plein de style en banlieue parisienne

Infiniment colorée, aucun doute, nous sommes bien dans la chambre des enfants. Les photos et petites oeuvres d'art sont placés de manière ordonnée sur le mur de la chambre. On peut délimiter trois espaces dans cette chambre, un espace pour la nuit, un bureau pour les activités scolaires et un espace pour les loisirs et le jeu. Prenez exemple sur cet espace coloré et stimulant pour la chambre de vos propres enfants !