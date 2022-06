8 idées géniales pour avoir une cuisine ouverte

De nos jours, il existe de plus en plus de projets où la cuisine est liée à l'espace de la salle à manger ou de la salle de séjour, laissant de côté l'idée d'un espace isolé et solitaire à l’arrière. Ce qui est au contraire recherché est un espace de communication et de socialisation, aussi bien que de plus grande convivialité. Des murs sont enlevés et par cela des mètres carrés sont gagnés, qui était auparavant perdus par une division, et surtout l'espace gagne beaucoup plus de luminosité. De facto, une cuisine ouverte crée une maison beaucoup plus actuelle et contemporaine, en plus d’être beaucoup plus séduisante visuellement.

La personne qui cuisine ne le fait plus seul, il peut au contraire faire la conversation avec les invités ou avec les autres résidents. Cela ne produit pas tant de stress et d’isolement, avec un sentiment de perdre des bons moments avec les autres.

Si vous êtes toujours indécis et que vous ne savez pas comment aménager votre cuisine ouverte, regardez les 8 exemples que nous vous présentons aujourd'hui et vérifier comment l'espace est beau et sans aucun doute beaucoup plus séduisant et lumineux.